تحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن نظرتها للتقدم في العمر، مؤكدة أنها لا ترى أن السن مجرد رقم، بل يرتبط بتغيرات حقيقية يشعر بها الإنسان مع مرور الوقت.

وقالت "علي" عبر برنامج "بين السطور" مع الإعلامية يمنى بدراوي، على قناة النهار، اليوم الاثنين، إنها تتذكر عملها مع الفنان الراحل محمود مرسي، عندما كان يبلغ من العمر نحو 68 سنة، وكان دائمًا يقول إنه يشعر وكأنه في العشرينات من عمره، مشيرة إلى أنها تشعر بالأمر نفسه من الداخل، لكنها تدرك في الوقت ذاته أن القدرات الجسدية تتغير مع الزمن.

وأضافت أن أكثر ما يثير قلقها من التقدم في العمر هو الصحة، موضحة أن تراجع الحالة الصحية مع السن أمر طبيعي، مشيرة إلى أن هناك تطور في الطب وارتفاع متوسط أعمار البشر في الوقت الحالي، مؤكدة أنها تحاول الحفاظ على صحتها من خلال ممارسة بعض الأنشطة مثل المشي والسباحة.

وعن شكلها وطبيعة حياتها، أكدت أنها تعتز بكونها امرأة عادية تشبه السيدات المصريات اللواتي يذهبن إلى الأسواق، مؤكدة أنها تحرص على ارتداء الملابس العادية والبسيطة، لأنها فخورة بأن الناس لا تشعر بالغربة عنها، مؤكدة أن فكرة الاهتمام بالعلامات التجارية الشهيرة باهظة الثمن لا تشغلها، مبدية تفهمها لوجود أشخاص تفرض عليهم طبيعة عملهم الظهور بهذه العلامات، لافتة إلى أن معظم حقائبها من الصناعة المصرية.

وفي حديثها عن مسيرتها الفنية، قالت إنه لا يوجد ممثل يشعر أنه وصل إلى كل ما يريده، حتى كبار الفنانين، مؤكدة أن الفنان بطبيعته طموح ويسعى دائمًا إلى تقديم المزيد.

وأردفت أنها لو عاد بها الزمن 10 سنوات إلى الوراء، لكانت حرصت على تعلم اللغة الفرنسية، حيث كانت تفكر في ذلك منذ سنوات لكنها لم تفعل.

وتطرقت إلى طبيعة شخصيتها، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يردون بسرعة على الإساءة، وأنها أحيانًا قد تتعرض لموقف صعب دون أن تتمكن من الرد، لكنها ترى أن هذا أفضل من أن ترد بشكل قاسٍ ثم تكتشف لاحقًا أن الطرف الآخر لم يكن يقصد الإساءة.