قال الفنان كمال أبو رية، إن للدراما التلفزيونية تأثيرًا مباشرًا أقوى من الكتب المقروءة، نتيجة لارتباط الجماهير بمُقدم المحتوى.

وتحدث أبو رية خلال تصريحات على برنامج "الإبداع في مصر"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، عن تفضيله لأعمال اللايت كوميدي، مشددًا على أهمية النص الجيد للكوميديا، قائلًا: "الكوميديا لو مكنتش مكتوبة بشكل كويس بتنحو نحو الاستخفاف والاستظراف".

وأشار إلى جودة كتابة مسلسل "كارثة طبيعية" الذي عُرض في 2025، قائلًا: "كانت المواقف حلوة والشخصيات مرسومة حلو".

وتطرق إلى مسلسل "فخر الدلتا" والذي عُرض في الموسم الرمضاني الحالي 2026، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي حول رحلة صعود شاب بسيط لتحقيق النجاح.

وأكد أن تقديم الأعمال الكوميدية أصعب من الأعمال التراجيديا، موضحًا: "الكوميديا عاوزة فنان لازم يكون مطَلع على أحوال الدنيا كلها والبلد اللي هو عايش فيها".

وأضاف أن الكوميديا تُخاطب عقول الجماهير، مشيرًا إلى وعي الممثل الكوميدي بما يقدّمه، مؤكدًا: "مفيهاش الاندماج الكبير أو التعايش أو التقمص اللي بيبقى حاصل مع الممثل اللي بيقدم لحظة تراجيدية".

وعلى صعيد آخر، أوضح أبو رية آلية اختياره للأعمال التي يُقدمها، مشيرًا إلى اختياره بناءً على المحتوى وليس عدد حلقات العمل، مضيفًا: "الدراما حدث ولكن لو مفيش أحداث الناس مش هتهتم ولا هتفتكر".

وأشار إلى أن عدد الحلقات يُحدد بأحداث الموضوع والصراع داخله، وبقدرة المؤلف على صناعة الحدث، قائلًا: "إذا الموضوع يحتمل أحداث والصراع اللي فيه وعلاقات الناس ببعضها ممكن تمتد لـ30 حلقة و100 حلقة مفيش مانع، المهم بس يبقا في المؤلف إللي عنده الحرفية إنه يصنع أحداث".

وشدد على أهمية الصراع المتكافئ في الأعمال الدرامية، بالإضافة لوحدة الموضوع ومناقشة قضية واحدة، مضيفًا: "التشتيت على سبيل إن إحنا نعمل وقت ونتكلم كتير دا ميبقاش كويس".

وفي سياق آخر، قال أبو رية إن الجماهير يُفضلون الدراما التلفزيونية ويتابعونها، مؤكدًا أن البداية هي الموضوع الذي تُقدمه، ثم انتقاء العناصر الفنية بعناية، قائلًا: "البداية موضوع وبعدين عناصر تنتقى بعناية إخراج وممثلين وكل العناصر الفنية اللي قدام ووراء الكاميرا".

وفي سياق منفصل، ذكر أبو رية أنه لم يُتابع أي عمل في الموسم الرمضاني الحالي، قائلًا: "أنا بستطلع الأراء لكن مشفتش"، مشيرًا إلى أعجاب الجماهير بعدد من الأعمال، التي تتبع مُعظمها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: "الشركة المتحدة لها نصيب الأسد من الأعمال دي".