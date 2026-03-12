ديميرال يغيب عن أهلي جدة أمام القادسية بسبب إصابة عضلية

قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، استبعاد المدافع التركي ميريح ديميرال من قائمة الفريق لمواجهة القادسية، المقررة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة الجزيرة أن يايسله استدعى جميع اللاعبين الأجانب العشرة لقائمة المباراة، باستثناء ديميرال الذي يعاني من إصابة عضلية تمنعه من المشاركة.

وضمت قائمة الأجانب للمباراة كل من: إدوارد ميندي، روجيرو إيبانيز، دامس، فرانك كيسيه، أتانجانا، إنزو ميو، رياض محرز، جالينو، جونسالفيس، وإيفان توني.

ويحتل أهلي جدة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر السعودي الذي جمع 64 نقطة.