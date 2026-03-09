تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مع الفنان الكبير هاني شاكر للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في القولون.

وطمأنت وزيرة الثقافة الجمهور على صحة الفنان هاني شاكر، مؤكدة استمرار التواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة له.

وتمنت الوزيرة الشفاء العاجل للفنان الكبير، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، ليواصل عطاءه الفني الذي أسعد أجيالًا طويلة في مصر والوطن العربي.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن الفنان هاني شاكر يمثل قيمة فنية كبيرة وجزءًا من تاريخ الغناء المصري الأصيل، مشيرة إلى أن حضوره وإبداعه أثريا المشهد الفني، وأسهمَا في إلهام أجيال متعاقبة من الفنانين والموسيقيين.

وكان الفنان هاني شاكر قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، خضع على إثرها لفحوصات طبية دقيقة انتهت بقرار الأطباء إجراء جراحة في القولون، للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يخضع حاليًا لفترة متابعة طبية بعد نجاح العملية واستقرار حالته.