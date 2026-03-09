عمرو أديب عن هجمات إيران على دول عربية: عدوان حقيقي يقتلنا كل يوم

علق الإعلامي عمرو أديب، على استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية في إطار التصعيد الراهن بالمنطقة.

وقال عبر حسابه على منصة إكس: «لا يجب تحت أي ظرف السماح بإيجاد أي حجة لإيران، وأي سياق يتبنى سردية دولية أو لها علاقة بإسرائيل هو بشكل مباشر مؤيد للعدوان الإيراني الغاشم على أغلب العالم العربي.. حتى مصر تعاني الآن بدون رصاصة واحدة».

وأضاف: «ليس وقت الحكمة والتروي، هذا عدوان حقيقي يقتلنا كل يوم بكل غباء ويضع مصير المنطقة تحت الأهداف الفارسية سواء كانت مبررة أو غير مبررة.. في أوقات تاريخية مسك العصا من المنتصف ليس وجهة نظر وإنما تأييد واضح للتعدي والقتل والتدمير، هذا وقت التضامن الكامل مع الخليج كله والأردن والعراق».

وتابع: «عدو إيران يا سادة معروف إنما ما يحدث هو نوع من أخذ المنطقة كلها رهينة لتخفيف الأمر على طهران.. من ليس معنا فهو مع إيران قلبا وقالبا»

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.