تموين شمال سيناء: لا تكدسات أو زحام بمحطات الوقود بعد زيادة الأسعار

أكد رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، تكثيف الحملات الرقابية على محطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة.

وأشار العبد إلى أن الحالة العامة بمحطات الوقود مستقرة، ولا توجد أي اختناقات أو تكدسات أو زحام بالمحطات، مع توافر المواد البترولية بصورة طبيعية في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح أنه في ضوء القرارات الصادرة بشأن تعديل أسعار المنتجات البترولية، تم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار: من 17.50 جنيهًا إلى 20.50 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كجم): من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.