محافظ المنوفية يعتمد التعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار الوقود ويشدد على الرقابة بالمواقف

اعتمد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك على الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والعقيد مصطفى الضبع وكيل إدارة المرور، والعقيد هيثم النطاط مدير مباحث المرور، وأسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، والعقيد محمد فتحي مدير مشروع المواقف، وذلك لبحث آليات تطبيق التعريفة الجديدة وضبط منظومة المواصلات بالمحافظة.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار الوقود، لتصبح كالتالي:

بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 بسعر 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 بسعر 20.75 جنيهًا للتر.

السولار بسعر 20.50 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات بسعر 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء.

وتضمن القرار أيضًا تعديل تعريفة ركوب التاكسي، بحيث تبدأ المحاسبة بفتح العداد بمبلغ 15 جنيهًا، مع إضافة 4.5 جنيه لكل كيلومتر، كما تم تحديد تعريفة ركوب التوك توك والسيارة البديلة له داخل قرى المحافظة بـ15 جنيهًا.

كما شمل القرار تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز، حيث تقرر أن يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أو غرف عمليات المرور ومديرية التموين، أو عبر الخط الساخن 114.