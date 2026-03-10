وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على دول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين على هامش زيارة عمل يقوم بها الوزير الإماراتي للعاصمة القبرصية نيقوسيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء .

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتأثيراتها في أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين"، طبقا للوكالة .

كما استعرض الجانبان علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد نمواً متواصلاً يستند إلى رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن ما تشهده هذه الشراكة من تطور يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.