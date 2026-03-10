طارق الملا يكشف تفاصيل خريطة الطاقة العالمية في إفطار الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحل المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية السابق ضيفا على إفطار الشرق الأوسط.

وفي إطلالة خاصة يتحدث الملا لأول مرة على موجات إذاعة الشرق الأوسط عن كواليس عمل اللجنة في ظل تصاعد الأوضاع العالمية الحالية وأزمات الطاقة العالمية.

ويكشف النائب البرلماني عن تفاصيل تجربته الخاصة في الانتقال من المنصب التنفيذي إلى المقعد التشريعي والرقابي، ويوضح أهمية التحول إلى الطاقة الخضراء وما وصلت إليه مصر في هذا المجال.

ويتناول دور مجلس النواب في هذه المرحلة الهامة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى المساحة الخاصة بدءً من ندرة ظهوره الإعلامي وعلاقته الخاصة جدا بالراديو إلى علاقاته بوالدته وأبنائه وطقوسه الرمضانية الخاصة.

ويذاع برنامج "ضيف الإفطار" من الرابعة عصر اليوم الثلاثاء وحتى موعد الإفطار على موجات إذاعة الشرق الأوسط، والبرنامج من إعداد وتقديم شيرين عبدالخالق وإخراج مي عبدالعال.