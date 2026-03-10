السفارة الأمريكية في نيجيريا تحذر رعاياها من تهديد إرهابي

حذرت السفارة الأمريكية في نيجيريا المواطنين الأمريكيين من "تهديد إرهابي" محتمل ضد المنشآت ‌الأمريكية والمدارس التابعة لها في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، وذلك في تحذير أمني صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ولا ⁠تزال السفارة في حالة تأهب قصوى منذ أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على إيران، بحسب وكالة رويترز.

وقالت السفارة إن على المواطنين الأمريكيين اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر إلى السفارة في العاصمة أبوجا والقنصلية الأمريكية في ‌مدينة ⁠لاجوس والمدارس التابعة للولايات المتحدة.

ولم تقدم السفارة تفاصيل عن التهديد الأمني، لكن السلطات النيجيرية عززت في الأيام ⁠القليلة الماضية الإجراءات الأمنية في أبوجا عقب تهديدات بتنظيم احتجاجات مؤيدة لإيران.

وفي شمال ⁠نيجيريا، حيث توجد أقلية شيعية كبيرة تتمتع إيران بنفوذ فيها، ⁠خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في مسيرة لدعم إيران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.