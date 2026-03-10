أكثر من 100 شركة أوروبية تحث قادة الاتحاد الأوروبي على دعم نظام تسعير الكربون المثير للجدل

طالبت أكثر من 100 شركة قادة الاتحاد الأوروبي بالالتزام بنظام تسعير الكربون المثير للجدل، نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، خلال القمة المقررة الأسبوع المقبل.

وكتبت الشركات في خطاب نٌشر اليوم الثلاثاء" في ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، يعتمد أمن أوروبا وسيادتها على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأكثر مقاومة".

وأضاف الخطاب أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال " الابتعاد عن الواردات الأحفورية المتقلبة والاتجاه نحو الاستفادة من قدراتنا في مجال الطاقة النظيفة والقوة العاملة عالية التعليم وقواتنا في الابتكار".

وجاء في الخطاب الموقع من عدة شركات تشمل سالزجيتر وفولفو كارز وشركات طاقة تشمل فاتينفال وإي دي اف بالإضافة إلى شركات تعمل في الطاقة النظيفة ومستثمرين " في رأينا، يعد نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي مهما لتحقيق ذلك".

ووفقا لنظام تداول الانبعاثات، فإنه يتعين على الشركات في قطاعات توليد الكهرباء والصناعة والطيران شراء حصص لانبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويغطي النظام حاليا نحو 40% من إجمالي الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل معاناة قطاع الصناعة في أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة، فإن بعض الدول تقول إن ارتفاع أسعار الطاقة بجانب تكاليف شهادات الانبعاثات تمثل عبئا كبيرا على القطاعات الصناعية.