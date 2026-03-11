ترامب يدعي أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا"، وأنه لم يعد هناك أي شيء لمهاجمته هناك.

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها ترامب، الأربعاء، عبر الهاتف للقناة 12 العبرية الخاصة.

ونقلت القناة عن ترامب قوله إن "الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولا أريد تحديد موعد دقيق".

ومضى في ادعاءاته: "لم يعد تقريبا هناك أي شيء (لنهاجمه في إيران) القليل هنا وهناك ومتى أردتُ إنهاء الحرب ستنتهي".

وعلقت القناة على تلك التصريحات قائلة إنه "بينما يواصل ترامب الإشارة علنًا إلى أن الحرب قد حققت معظم أهدافها وقد تنتهي قريبًا، يقول مسئولون إسرائيليون وأمريكيون رفيعو المستوى إنه لم تُقدَّم أي توجيهات في المناقشات الداخلية بشأن موعد انتهاء محتمل".

ووفق القناة "أشار مسئولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أنهم يستعدون لشنّ ضربات على إيران لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحرب ستستمر "دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضروريًا، حتى نحقق جميع الأهداف وننتصر"، على حد زعمه.

​​​​​​​