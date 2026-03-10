العالم يشهد خامس أدفأ شهر فبراير رغم برودة أوروبا

رغم البرودة غير المعتادة التي شهدتها أوروبا خلال فبراير الماضي، أفادت خدمة "كوبرنيكوس" المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، بأن العالم شهد خامس أدفأ أشهر فبراير المسجلة منذ بدء تسجيل البيانات.

وبلغ متوسط ​​درجات الحرارة في العالم 26ر13 درجة مئوية خلال فبراير الماضي، أي أعلى بواقع 53ر0 درجة من المتوسط الذي تم تسجيله خلال ​​الفترة بين عامي 1991 و2020، بحسب التقرير الشهري الذي نشرته الخدمة اليوم الثلاثاء.

وبالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، كان الشهر أكثر دفئا بواقع 49ر1 درجة.

وأكدت المسؤولة الاستراتيجية عن المناخ في "كوبرنيكوس"، سامانثا بورجيس، أن هذه الظواهر الجوية المتطرفة أبرزت الآثار المتزايدة لتغير المناخ والحاجة إلى تحرك عالمي لمواجهته.

وفي أوروبا، بلغ متوسط ​​درجة حرارة اليابسة خلال فبراير الماضي سالب 07ر0 درجة مئوية، أي أقل بقليل من متوسط ​​ الفترة بين عامي 1991 و2020.