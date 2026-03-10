نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على إيران "لم تنته بعد"، مؤكدا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحكم هناك.

وأضاف مكتب نتنياهو، خلال بيان، اليوم الثلاثاء: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم".

وتابع: "لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد".

ولا تزال إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات، في ظل استمرار الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وبدأت قبل 11 يوما.

ودوت صافرات الإنذار في القدس، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أمس الاثنين، بأن الحرب في إيران "شارفت على الانتهاء"، موضحا أن إيران ما عادت تملك "قوة بحرية ولا اتصالات ولا قوة جوية".

وأضاف ترامب، في مقابلة عبر الهاتف لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة قطعت "شوطا كبيرا" بالنسبة للبرنامج الزمني الذي سبق أن حدده، الذي راوح بين 4 و5 أسابيع.

جاء ذلك بعيد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في منشور على منصة "إكس"، أن "القتال بدأ للتو".