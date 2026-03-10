استطلاع رأي: 53% من الأمريكيين يعارضون الحرب ضد إيران

أظهرت استطلاعات رأي أُجريت منذ اندلاع الحرب أن الأمريكيين منقسمون على أسس حزبية بشأن العمل العسكري الذي تنفذه الولايات المتحدة ضد إيران، فيما تشير معظم النتائج إلى أن نسبة المعارضين تفوق نسبة المؤيدين، وفق ما نقلته شبكة "أسوشيتد برس".

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "كوينيبياك" خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب نحو 53% من الناخبين المسجلين عن معارضتهم للعمل العسكري الأمريكي ضد إيران، مقابل تأييد نحو 4 من كل 10 مشاركين، فيما قال قرابة واحد من كل عشرة إنهم غير متأكدين من موقفهم.

وتتوافق هذه النتائج مع استطلاعات سريعة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن" بعد وقت قصير من بدء الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أظهرت أن عدد الأمريكيين الرافضين للعمل العسكري أكبر من عدد المؤيدين له.

في المقابل، أظهر استطلاع حديث أجرته شبكة "فوكس نيوز" تقاربا في نسب التأييد والمعارضة، مع انقسام واضح في آراء الأمريكيين بشأن استمرار الحرب.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى هجمات تستهدف ما تصفه بقواعد أمريكية في دول بالمنطقة، وقد أسفرت بعض هذه الهجمات عن قتلى ومصابين وأضرار في منشآت مدنية.

وتتهم واشنطن وتل أبيب إيران بالسعي إلى تطوير برنامجين نووي وصاروخي يهددان أمن إسرائيل، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف إنتاج أسلحة نووية.



