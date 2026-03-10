 استمرار احتجاز ابن ولية عهد النرويج رهن المحاكمة بتهمة الاغتصاب - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2026 7:07 م القاهرة
استمرار احتجاز ابن ولية عهد النرويج رهن المحاكمة بتهمة الاغتصاب

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 5:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 5:40 م

قضت محكمة في أوسلو، اليوم الثلاثاء، باستمرار احتجاز الابن الأكبر لولية عهد النرويج رهن محاكمته بتهمة الاغتصاب.

ورفضت المحكمة طلب الإفراج عن ماريوس بورغ هويبي، مشيرة إلى خطورة القضية و"ارتفاع مخاطر تكرار ارتكاب الجريمة".

وكان المحامون الموكلون عن هويبي "29 عاما"، قد ذكروا أن تلك المخاطر لم يعد لها وجود.

وطلب هويبي، الإفراج عنه خلال فترة المحاكمة التي بدأت في 3 فبراير الماضي.

وكانت الشرطة قد القت القبض عليه قبيل بدء المحاكمة بعد مخالفته أوامر بعدم التعرض تتعلق بصديقته السابقة والتصرف بشكل متهور، وجرى احتجازه منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن تستمر إجراءات القضية في أوسلو حتى 19 مارس الجاري.

ويجري محاكمة هويبي، بتهمة ارتكاب 38 جريمة جنائية، من بينها أربعة اتهامات بالاغتصاب، ونفى ارتكاب الجرائم الجنسية المنسوبة إليه.

