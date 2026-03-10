ميرتس: قرار التخلي عن الطاقة النووية لا رجعة فيه رغم أنه خطأ استراتيجي

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن قرار التخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا أصبح أمرا لا رجعة فيه.

وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس، في برلين اليوم الثلاثاء، إنه شخصياً يشارك وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن اعتبرت التخلي عن الطاقة النووية خطأ استراتيجيا.

وأضاف أن الحكومات الألمانية السابقة هي التي اتخذت قرار التخلي عن الطاقة النووية، وتابع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "القرار لا رجعة فيه.. أنا آسف لذلك، لكن هذا هو الواقع".

وأوضح ميرتس، أن الحكومة الاتحادية تركز حالياً على تحسين سياسة الطاقة، مشيرا إلى ضرورة توسيع شبكات الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة.

وتراهن الحكومة الاتحادية، على إجراءات أخرى من بينها بناء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز، إذ من المقرر أن تدعم هذه المحطات التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن تعمل كـ"مصدر احتياطي" في أوقات غياب أشعة الشمس أو توقف الرياح.