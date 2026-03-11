الشرطة الكولومبية تضبط أكثر من طن من الكوكايين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبطت الشرطة الكولومبية أكثر من طن من الكوكايين في معمل للمخدرات بالقرب من الحدود مع الإكوادور.

وقال الرئيس جوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، على موقع "إكس"، إنه تم اكتشاف المخدرات في مختبر في بلدية بارباكواس، في مقاطعة نارينيو الجنوبية الغربية، وقامت قوات الأمن بتدمير المنشأة خلال العملية.

وتعتبر المنطقة ممرا رئيسيا لتهريب الكوكايين.

ودمرت كولومبيا والولايات المتحدة والإكوادور، العديد من مختبرات الكوكايين في عملية مشتركة لمكافحة المخدرات تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو أرنولفو سانشيز، إنه تمت مداهمة خمس منشآت في مقاطعتي بوتومايو ونارينيو.

وضبط نحو 1.3 طن من الكوكايين وكميات كبيرة من المواد الكيميائية خلال العملية.

يذكر أن كولومبيا تعد واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم. ويتم نقل كميات كبيرة من المخدرات عبر الدول المجاورة مثل الإكوادور أو عن طريق البحر إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.