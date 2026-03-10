عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشئون الشرق الأوسط

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشئون الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وبحث الجانبان، علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات والصين، وفرص تنمية آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وناقشا تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على الإمارات وعدد من دول المنطقة.

واستعرض الجانبان، سبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق عبد الله بن زايد، خلال لقائه تشاي جون إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار المسئول لتجاوز التوترات الراهنة، بما يسهم في صون الأمن الإقليمي وترسيخ الاستقرار.

وأعرب عبدالله بن زايد، عن تقديره للجهود التي تبذلها الصين في دعم المساعي الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا الدور الذي تضطلع به في تشجيع الحوار البناء والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتحديات.