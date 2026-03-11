البيت الأبيض: أمريكا هاجمت 5 آلاف هدف في إيران

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من 5 آلاف هدف في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت،، إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بأكثر من 90% منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بينما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة بنحو 85%.

وقالت ليفيت: "بعد مرور عشرة أيام، حققت هذه الحملة نجاحا باهرا حتى الآن، وينتصر محاربو أمريكا في هذه المعركة المهمة بوتيرة أسرع مما توقعنا".

وأضافت أن الولايات المتحدة تحرز أيضًا تقدما نحو تحقيق هدفها العسكري المتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 50 سفينة حربية إيرانية.