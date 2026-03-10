نحو 2000 سائح ألماني مازالوا عالقين في الخليج بسبب الحرب على إيران

لا يزال هناك سائحون ألمان عالقين في منطقة الخليج بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، غير أن توقعات قطاع السفر في ألمانيا تشير إلى أن هؤلاء السائحين سوف يكون بمقدورهم مغادرة المنطقة قريباً.

وأعلن الاتحاد الألماني للسياحة "دي آر في"، أنه من المتوقع أن يتمكن جميع عملاء الشركات السياحية من المغادرة بحلول غد الأربعاء، لافتا إلى أن إجمالي المسافرين العالقين هناك يبلغ حوالي ألفي شخص، معظمهم يتواجدون في دولة الإمارات.

وتابع الاتحاد: "لا يزال التركيز الرئيسي لمنظمي الرحلات السياحية منصباً على الوضع في المناطق المتضررة، وبذل كل ما يمكن لإعادة الضيوف الموجودين هناك إلى ديارهم".

وأشار الاتحاد، إلى أن هذه المهمة معقدة للغاية بسبب الإغلاق الواسع للمجال الجوي في المنطقة.

وبسبب الحرب، لم تتمكن سفينتا رحلات بحرية تابعتان لشركة "توي كروزس" من مغادرة منطقة الخليج، كما تأثرت أيضاً سفينة تابعة لشركة "إم إس سي كروزس".

وفي المساء، أعلنت شركة "توي كروزس"، أن جميع العملاء الألمان على متن سفينة "ماين شيف 4" قد غادروا، كما بدأ أفراد الطاقم رحلة العودة إلى الوطن.

وبحسب بيانات سابقة، كان على متن السفينة حوالي 2500 شخص.

وأضافت "توي كروزس"، أنه جرى تنظيم خمس رحلات جوية اليوم الثلاثاء لعملاء سفينة "ماين شيف 5"، ومن المقرر تسيير رحلتين مستأجرتين إضافيتين غدا الأربعاء.

ولم يوضح البيان متى ستكتمل عملية مغادرة سياح سفينة "ماين شيف 5".