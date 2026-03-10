دول غربية تغلق سفاراتها أو تنقلها من طهران بسبب الحرب

قررت عدة دول غربية، بينها هولندا والدنمارك، إغلاق سفاراتها في طهران أو نقل طواقمها الدبلوماسية إلى خارج إيران، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثاء، نقل طاقم سفارتها في إيران مؤقتًا إلى أذربيجان، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما طلبت النمسا نقل سفارتها من طهران إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، فيما قررت الدنمارك إغلاق سفارتها مؤقتًا بسبب الوضع الأمني، وفق ما أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن، الذي قال إن الظروف لم تعد تسمح بالإبقاء على السفارة مفتوحة.

وكانت إيطاليا قد أعلنت، الخميس، إغلاق سفارتها في طهران ونقل موظفيها إلى أذربيجان، مع التأكيد على أن القرار لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وفي فرنسا، قالت الحكومة إنها لا تدرس حاليًا إخلاء السفارة، بحسب ما صرح وزير الخارجية جان-نويل بارو.

كما أعلنت إسبانيا إخلاء سفارتها في طهران وإجلاء ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي، فيما كشفت روسيا عن إجلاء النساء والأطفال من سفارتها، مع بقاء القسم الرئيسي من البعثة في العاصمة الإيرانية.