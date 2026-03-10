ترامب: لا تقارير بشأن زراعة إيران ألغامًا في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا توجد تقارير بشأن زراعة إيران ألغامًا في مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «إذا كانت إيران قد وضعت أي ألغام في مضيق هرمز، وليس لدينا أي تقارير تفيد بأنها فعلت ذلك، فإننا نريد إزالة تلك الألغام فورًا».

وأضاف: «إذا تم وضع ألغام لأي سبب من الأسباب ولم يتم إزالتها على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد له مثيل من قبل. أما إذا قامت، من ناحية أخرى، بإزالة ما قد يكون قد تم وضعه، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح».

وسبق أن قالت ‌شبكة "سي.بي.إس نيوز"، ​في ​منشور على منصة ​إكس، إن ​أجهزة المخابرات الأمريكية ​ترصد ​دلائل على ‌أن إيران تتخذ خطوات ​لنشر ​ألغام في مضيق ​هرمز.

ولا يُعرف مخزون إيران من الألغام البحرية، على الرغم من أن التقديرات، وفقًا لشبكة "سي بي إس"، تتراوح بين 2000 و 6000 وحدة.

وسبق أن صرح الجنرال الأمريكي دان كاين، بأن واشنطن تنفذ ضربات ضد سفن إيرانية مزوّدة بالألغام، مؤكدًا أن البنتاجون سيبحث مجموعة من الخيارات حال تكليفه بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الحرب أدت فعليًا إلى إغلاق المضيق، وهو نقطة حيوية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما منع ناقلات النفط من الإبحار لأكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على إيقاف الضخ نتيجة امتلاء المخازن.