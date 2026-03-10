الصحة العالمية تحذر من أمطار سوداء سامة بعد استهداف مستودعات الوقود في إيران

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يُعرف بـ"الأمطار السوداء"، أي الأمطار الملوثة، الناتجة عن التلوث المنبعث من الضربات التي استهدفت مستودعات الوقود في إيران قد يشكل مخاطر صحية على السكان.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، إن المنشآت النفطية التي تعرضت للقصف "تتسبب في اندلاع حرائق وتثير مخاوف خطيرة بشأن جودة الهواء"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتعرضت مواقع تخزين الوقود، من بينها مستودع النفط في شهران بالعاصمة طهران، لضربات جوية أدت إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في الهواء.

ودفع هذا التلوث السلطات الإيرانية إلى نصح المواطنين بالبقاء داخل منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وعندما تختلط الأمطار بالملوثات الموجودة في الهواء تهطل أمطار ملوثة على الأرض، وقد تصبح هذه الأمطار حمضية عندما يتفاعل الماء مع غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.

وقال ليندماير: "الأمطار السوداء والأمطار الحمضية المصاحبة لها تشكل بالفعل خطرا على السكان".

من جانبها، حذرت جمعية الهلال الأحمر الإيراني من احتمال حدوث "حروق كيميائية في الجلد وأضرار خطيرة في الرئتين" نتيجة الأمطار الحمضية "شديدة الخطورة" التي أعقبت الهجوم على مستودع النفط في شهران، ودعت السكان إلى البقاء داخل منازلهم أثناء هطول الأمطار وبعدها عقب انفجارات النفط.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء: "أنا قلق للغاية بشأن العواقب الصحية والبيئية التي سيتحملها الناس نتيجة هذه الحرائق النفطية، بما في ذلك تلوث الأمطار الحمضية".

وتواجه إيران بالفعل أزمة مائية حادة، وكان السكان ينتظرون هطول أمطار يحتاجون إليها بشدة، غير أن الأمطار الحمضية أو السوداء تهدد بتلويث مصادر المياه التي يعتمد عليها الإيرانيون.

كما تعرضت منشآت نفطية في البحرين والإمارات لضربات، ما أثار مخاوف من تلوث إقليمي أوسع قد تكون له "آثار طويلة الأمد"، بحسب ليندماير الذي وصف الوضع بأنه "خطير".