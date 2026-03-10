إصابة 7 من عناصر الحشد في قصف جوي أقصى غربي العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن سبعة من عناصر الحشد الشعبي أصيبوا بجروح في قصف جوي استهدف أحد مواقع الحركة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار "500 كيلومتر أقصى غربي العراق".

وأوضحت المصادر، أن سبعة من عناصر من اللواء 45 التابع للحشد أصيبوا بجروح في قصف جوي استهدف أحد مقار الحشد بقضاء القائم في الأنبار.

كما ذكرت المصادر، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها قرب مطار أربيل الدولي شمالي بغداد.

وذكر المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صحفي، أنه "دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من قبل طيران قوات الإحتلال أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم طائرةً مُسيَّرةً من نوع (إم كيو 9) تابعةً للاحتلال الأمريكي شمالي محافظة البصرة بالسلاح المناسب".

كانت وسائل إعلام عراقية، قد ذكرت أن 5 مقاتلين من الحشد الشعبي لقوا حتفهم وإصيب 18 آخرين بقصف صاروخي على مقر اللواء 40 في باي حسن ضمن قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وعلى صعيد ذي صلة، نفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود جنود أو قوات غير عراقية ضمن الإنتشار الأمني قرب مطار بغداد الدولي وتؤكد أن جميع القوات الموجودة هي قوات أمنية عراقية خالصة تعمل وفق واجباتها الإعتيادية.

وأكدت الخلية، في بيان صحفي، "أن ما يُشاهد من انتشار للقوات الأمنية أو إقامة بعض السيطرات يأتي ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك والأوضاع الأمنية الحالية، والتي تتضمن تكثيف الإجراءات في بعض المناطق الحيوية لتنظيم حركة العجلات وتعزيز الأمن خلال أوقات الذروة".