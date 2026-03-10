منظمة رقابية: حرية الصحافة في الأمريكتين تدهورت بشدة العام الماضي

قالت منظمة رقابية إقليمية، اليوم الثلاثاء، إن حرية الصحافة "تدهورت بصورة حادة" في الأمريكتين في 2025، بعد تقييم لظروف المهنة في 23 دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وقالت رابطة الصحافة للبلدان الأمريكية في تقريرها السنوي: "لقد كانت هذه إحدى أسوأ السنوات في المنطقة، حيث تم قتل صحفيين واعتقال البعض عشوائيا، فضلا عن الإفلات" من عقوبة جرائم تم ارتكابها ضد صحفيين.

وتنشر الرابطة، التي تتخذ من ميامي مقرا لها قائمة سنوية لحرية التعبير، تعرف باسم مؤشر تشابولتيبيك منذ 2020.

وتقيم القائمة أداء الولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بحماية حريات الصحافة.

وصنف مؤشر عام 2025 فنزويلا ونيكاراجوا كدول "دون حرية تعبير" بينما جاءت كل من الإكوادور وبوليفيا وهندوراس وبيرو والمكسيك وهايتي وكوبا والسلفادور ضمن فئة "القيود الصارمة".

أما ديمقراطيات أخرى مثل كندا والبرازيل وتشيلي وبنما فتم تصنيفها كدول تفرض "قيودا منخفضة" على حرية التعبير.