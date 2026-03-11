برلين تستضيف مؤتمرا لـ150 حاخاما من دول أوروبية عديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع 150 حاخاما من العديد من الدول الأوروبية في العاصمة الألمانية برلين لعقد مؤتمر وتبادل الرؤى حول المجتمع والدين ومستقبل الحياة اليهودية في أوروبا.

وتجمع الحاخامات، بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط صورة جماعية أمام بوابة براندنبورج، إذ ذكر المنظمون، أن اختيار هذا الموقع كخلفية يعكس "صورة أيقونية تؤكد على التنوع والاستمرارية وظهور الحياة اليهودية في أوروبا".

وأضاف المنظمون، أن مؤتمر الحاخامات يهدف إلى نشر التسامح والتعايش الإيجابي عبر الحوار والاحترام المتبادل وتعزيز التماسك الأوروبي.

ومن المقرر أن يزور الحاخامات مبنى البرلمان الألماني، حيث سيستقبلهم ممثلون عن كتلة الاتحاد المسيحي بحزبيه (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري).

كما سيحضر عمدة برلين الحاكم، كاي فيجنر (من حزب ميرتس)، كضيف شرف في حفل عشاء سيُقام في الحرم اليهودي بشارع "فستفيليشه شتراسه".

ومن المتوقع أيضا حضور العديد من السفراء وممثلي الدول الأوروبية.