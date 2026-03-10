مدينة دريسدن الألمانية تنفذ أكبر عملية إجلاء بسبب قنبلة من الحرب العالمية

بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من جسر كارولا القديم في مدينة دريسدن الألمانية، بدأت السلطات هناك عمليات إخلاء واسعة النطاق لجزء كبير من وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وأفاد قسم الإطفاء، بأن فحص جسمين مشبوهين على ضفاف نهر "إلبه" من جهة "نويشتات" (المدينة الجديدة) أكد أن أحدهما عبارة عن قنبلة جوية بريطانية تزن 250 كيلوجراما، ومن المقرر الشروع في إبطال مفعولها غدا الأربعاء.

ووفقاً لفرق الإطفاء، تُعد هذه أكبر عملية إخلاء تشهدها مدينة دريسدن حتى الآن؛ حيث سيضطر حوالي 18 ألف شخص من السكان، بالإضافة إلى المسافرين والسياح، إلى مغادرة منطقة الحظر التي يبلغ نصف قطرها 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة قبل الساعة 9:00 صباحاً. وتضم منطقة الحظر معالم سياحية بارزة مثل القصر الملكي، وكنيسة السيدة العذراء "فراونكيرشه" ودار أوبرا زمبر.

كما تشمل المنطقة، أيضاً مقر قيادة الشرطة، ومبنى برلمان ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن)، والعديد من الوزارات، ودور المسنين والرعاية، ودور الحضانة، وغيرها من المرافق الاجتماعية. وقد تم تجهيز ملجأ للطوارئ في مركز معارض دريسدن بدءاً من الساعة 7:00 صباحا، مع توفير حافلات وترام إضافية من قبل شركة النقل في دريسدن لتسهيل الوصول إليه.

وقد عُثر على القنبلة غير المنفجرة في المنطقة التي من المقرر إعادة بناء جسر "كارولا" المنهار فيها. يُذكر أن الأعمال على جانب "ألتشتات" (المدينة القديمة) من النهر قد اكتملت في نهاية العام الماضي دون العثور على أي قنابل.

أما على جانب "نويشتات" (المدينة الجديدة)، فقد تم فحص 31 "نقطة اشتباه" منذ منتصف فبراير الماضي، تبين أن 29 منها غير خطرة. وفي فترة ما بعد الظهيرة، خضعت حالتا الاشتباه المتبقيتان للفحص.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال أعمال هدم جسر "كارولا" في العام الماضي، تم العثور على أربع قنابل أخرى، وفي شهر أغسطس الماضي، تم إجلاء 17 ألف شخص لتفكيك إحدى تلك القنابل.