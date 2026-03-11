تلقى نادي الزمالك هزيمة مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 1-0 من إنبي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 15 للدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد العجوز الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في الصدارة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني في عدد النقاط.

ومن المقرر أن يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو يوم السبت الموافق 14 مارس الجاري خارج مصر، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة الموافق 20 من نفس الشهر.