أظهر مقطع مصور من بث قناة بي إن سبورت القطرية، دوي التنبيه الأمني داخل الاستوديو، في تنبيه للاحتماء من الخطر جراء الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها قطر.

وكان بث القناة، يحلل مباراة فريقي جالطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يُسمع بوضوح صوت التنبيه.

ونشر المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، مقطع الفيديو وقال: «حفظ الله قطر والخليج يارب العالمين».

لحظة وصول صافرات انذار لـ اجهزة الاخوة في بي ان سبورت مباشر اثناء تحليل مباراة ليفربول وغلطة سراي قبل قليل.



حفظ الله قطر والخليج يارب العالمين. 🤲🏼❤️

pic.twitter.com/DwKY9mEEyD — فهد العتيبي (@FahadOTB) March 10, 2026

وقطر ضمن دول عربية وخليجية تتعرض لهجمات إيرانية، ضمن ما تقول طهران أنها ضربات على أهداف أمريكية في المنطقة، ردا على شن حرب عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت دولة قطر، بأشد العبارات استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرت هذه الأفعال انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال اجتماع مؤتمر نزع السلاح.

وشددت السويدي على أن استهداف أراضي دولة قطر لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، خاصة وأن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي، إيمانا منها بأن الوسائل السلمية تمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات.

وأشارت إلى أن الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية لم تقتصر على أهداف عسكرية، بل طالت مصالح ومنشآت مدنية وعرّضت المواطنين والمقيمين لمخاطر مباشرة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.