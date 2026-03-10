سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران في الثامن والعشرين من فبراير وأُبلغ عن سقوط ضحايا في إيران ودول عربية وقتلى وجرحى في إسرائيل.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية، تقريرا عن حجم الخسائر البشرية وقالت إن هناك قيودا على الإعلام، ما عذّر عليها التحقّق على نحو مستقلّ من كلّ حصيلة مقدّمة.

واستندت هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية وسلطات صحية وهيئات إسعاف في البلدان المعنيّة.

إيران

في الثامن من مارس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم نحو 200 امرأة و200 طفل دون الثانية عشرة فيما أصيب أكثر من 10 آلاف مدني.

وقالت مؤسسة شئون الشهداء والمحاربين القدامى التابعة للدولة، إن حصيلة قتلى الضربات الأميركية الإسرائيلية بلغت 1230 قتيلا. وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أفاد في الثالث من مارس بسقوط 787 قتيلا.

وفي التاسع من مارس، أبلغت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرّها الولايات المتحدة عن مقتل 1761 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1245 مدنيا بينهم 194 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 189 عسكريا و327 شخصا لم تحدّد صفتهم بعد.

إسرائيل

أبلغت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية عن مقتل 14 شخصا في المجموع من الجانب الإسرائيلي.

وأفاد مسعفون ومسئولون محليون بأن صاروخا أطلق من إيران على إسرائيل أودى ب12 شخصا في إسرائيل منذ اندلاع الحرب، بينهم أربعة قاصرين، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. وأعلن جيش الاحتلال من جهته مقتل جنديين في المعارك في جنوب لبنان.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، استشهاد 486 شخصا وإصابة 1313 في خلال أسبوع من القصف. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد ثلاثة من عناصره.

وأبلغت الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله الثلاثاء عن استشهاد 15 من مسعفيها وإصابة أكثر من 30 آخرين منذ اندلاع الحرب.

الخليج

أبلغت سلطات الدول الخليجية والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) عن مقتل 24 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية.

ومعظم القتلى هم من العسكر أو طواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أمريكيين، فضلا عن 11 مدنيا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية عن ستة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود ومدنيان، أحدهما فتاة في الحادية عشرة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ستة أشخاص هم أربعة مدنيين وعنصران عسكريان قضيا إثر حادث مروحية نسب إلى عطل تقني.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني عن سقوط مدنيين اثنين.

وفي البحرين، أبلغت وزارة الداخلية عن مقتل شخصين.

وفي عمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر.

وفي قطر، أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 16 شخصا، في حين لم يسجّل أيّ قتيل.

وأكّدت "سنتكوم" مقتل ستة من الطواقم العسكرية الأميركية في الكويت وواحد في السعودية.



العراق

قالت فصائل عراقية موالية لإيران إن 20 من أعضائها قتلوا بضربات جوية نسبتها إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي، أفادت السلطات عن مقتل حارس في مطار أربيل في الهجوم الجوي الذي طال المرفق، فيما قتل مقاتلان كرديان إيرانيان على الأقلّ في ضربات إيرانية.

الأردن

أعلن الناطق الرسمي باسم القوّات المسلّحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري عن إصابة 14 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية.

ولم يسجّل أيّ قتيل في الأردن.

سوريا