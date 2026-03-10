خلية الإعلام الأمني تنفي وجود جنود أو قوات غير عراقية منتشرة قرب مطار بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، وجود جنود أو قوات غير عراقية ضمن الانتشار الأمني قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أن جميع القوات الموجودة هي قوات أمنية عراقية خالصة تعمل وفق واجباتها الاعتيادية.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن خلية الإعلام الأمني تنفي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جنود أو قوات غير عراقية ضمن الانتشار الأمني قرب مطار بغداد الدولي، موكدًا أن "جميع القوات الموجودة هي قوات أمنية عراقية خالصة تعمل وفق واجباتها الاعتيادية.

وأضاف أن "الخلية تؤكد أن ما يُشاهد من انتشار للقوات الأمنية أو إقامة بعض السيطرات يأتي ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك والأوضاع الأمنية الحالية، والتي تتضمن تكثيف الإجراءات في بعض المناطق الحيوية لتنظيم حركة العجلات وتعزيز الأمن خلال أوقات الذروة".

وتابع أن "الوضع الأمني مستقر وممتاز، ولا يوجد أي انتشار استثنائي خارج إطار الخطط الأمنية المعتمدة"، داعيًا "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية".