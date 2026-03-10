إيران تتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالنفاق بسبب موقفها من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالنفاق بسبب "صمتها" إزاء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واتهمت الخارجية الإيرانية فون دير لاين بـ"إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال والإبادة الجماعية والفظائع، والآن غسل جرائم العدوان وجرائم الحرب الأمريكية/الإسرائيلية ضد الإيرانيين"، وتساءلت عن سبب عدم تحدثها عن مقتل 165 تلميذة في مدارس ابتدائية في ميناب بجنوب البلاد.

وتساءلت الوزارة في منشور باللغة الإنجليزية على موقع "إكس" "لماذا لا تقولين شيئا عندما يتم استهداف المستشفيات والمواقع التاريخية والمنشآت النفطية ومقر الشرطة الدبلوماسية ومحطات الإطفاء والأحياء السكنية بشكل شرير؟".

وقالت إن "الصمت على الخروج على القانون والفظائع ليس أقل من التواطؤ".

وكتبت فون دير لاين أمس الاثنين على موقع "إكس" أن " شعب إيران يستحق الحرية والكرامة والحق في تقرير مستقبله. حتى لو كنا نعلم أن هذا سيكون محفوفا بالمخاطر وعدم الاستقرار أثناء الحرب وبعدها".