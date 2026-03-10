البحرين تعلن إعادة تموضع عدد من طائرات شركة طيران الخليج دون ركاب

أفادت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بإعادة تموضع عدد من طائرات شركة طيران الخليج دون ركاب، إلى جانب عدد من طائرات شركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

وقالت في بيان، إن الجهات المختصة نجحت في تنسيق نقل عدد من الطائرات الفارغة من مطار البحرين الدولي إلى مطارات أخرى من قبل عدد من شركات الطيران ومشغلي طائرات الشحن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية للأساطيل وضمان انسيابية العمليات الجوية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وشركات الطيران، لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأشارت إلى أن عمليات إعادة التموضع تُعد من الإجراءات التشغيلية المتبعة في مثل هذه الظروف، لدعم خطط التشغيل المستقبلية لشركات الطيران وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.



