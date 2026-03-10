السودان يطالب بتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية

طالبت الحكومة السودانية، الثلاثاء، بالاستجابة إلى دعوات تصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية" لارتكابها انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، في أول تعليق حكومي بشأن تصنيف واشنطن جماعة الإخوان المسلمين بالسودان كيانا إرهابيا.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إنها في إطار متابعتها لقرار الحكومة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان تنظيما إرهابيا، فإنها تؤكد مجددا "موقفها المبدئي والثابت في إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف، دون استثناء أو انتقائية".

وأكد البيان رؤية السودان أن "كُل الجماعات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترتكب الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في السودان، تصنف كجماعات إرهابية".

ومن هذا المنطلق طالبت حكومة السودان بالاستجابة إلى "الدعوات القوية لتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة كجماعة إرهابية".

وأوضحت أن الدعم السريع "ظل يرتكب جرائم مُثبتة، وانتهاكات مُوثقة، للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والإرهاب".

وشددت على "التزام الحكومة الراسخ باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وفقا لأحكام القانون الوطني وبما يتسق مع التزامات السودان الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" في السودان "كيانا إرهابيا عالميا"، مشيرة إلى عزمها تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية" اعتبارا من 16 مارس الجاري.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.