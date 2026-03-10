أرامكو: عواقب كارثية على أسواق النفط بحال استمر إغلاق مضيق هرمز

حذرت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، الثلاثاء، من عواقب "كارثية" على أسواق النفط في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، في مؤتمر صحفي، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول "قد يؤدي إلى عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وفي 2 مارس الجاري، أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن مضيق هرمز مغلق، وأي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

جاء ذلك ضمن ردود إيران على عدوان أمريكي إسرائيلي تتعرض له منذ 28 فبراير الماضي، وخلّف أكثر من 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وما يزيد على 15 ألف جريح.

الناصر اعتبر أن "الأزمة الحالية هي الأكبر بفارق كبير على الإطلاق التي يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة".

وأضاف أن "تعطل الملاحة في مضيق هرمز لم يؤثر فقط على قطاعي الشحن والتأمين، بل ينذر بآثار سلبية واسعة النطاق على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات".