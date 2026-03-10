أبو الغيط يستقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، كريستوف برناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (منظمة لاهاي للقانون الدولي الخاص)، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مقر الجامعة العربية؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمتين.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، أكد أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة، كونها تعد مرجعًا دوليًا رائدًا في توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وتوحيد الجهود لتطوير اتفاقيات وبروتوكولات وآليات عملية تسهم في حماية الأطفال والأسرة ومعالجة مسألة تنازع القوانين.

وأكد أبو الغيط، أن عالم اليوم لم يعد يعرف حدودًا جامدة أمام حركة الأفراد والأموال والاستثمارات، وأن للقانون الدولي الخاص دورًا مهمًا في تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية وحماية الأفراد عبر الحدود.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أمين عام مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص قدم عرضًا موجزًا للأمين العام عن نشاط المنظمة وحرصه على الشراكة مع جامعة الدول العربية من خلال توقيع مذكرة التفاهم، التي تعد خطوة مؤسسية هامة لتعميق الشراكة وتبادل الخبرات ومواءمة القواعد وتعزيز الثقة المتبادلة.

وعقب اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمتين.