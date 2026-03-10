أطل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرتديا الزي العسكري لدى تفقده سلاح الجو الملكي، حيث أكد أن بلاده باتت "أكثر قوة واتحادا".

وتداولت وسائل إعلام رسمية في البحرين، الثلاثاء، صورا للملك بالزي العسكري أثناء زيارته سلاح الجو الملكي، حيث كان في استقباله قادة القوات المسلحة وهيئة الأركان.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن ملك البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة اطلع خلال الزيارة الاثنين، على عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لقوة دفاع البحرين والتي قالت إنها "تعد من الأفضل على مستوى العالم".

وأعرب عاهل البحرين عن تقديره للجهود القيمة والمثمرة التي يبذلها رجال سلاح الجو الملكي، مؤكدا حرص بلاده "على تعزيز علاقاتها الأخوية مع محيطها العربي والإقليمي والدولي بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".

وقال: "مملكة البحرين اليوم أكثر اتحادا وأكثر قوة، وتقف صفا واحدا حول راية الوطن العزيز".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وأعلنت البحرين، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 105 صواريخ و176 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ بدء "اعتداءات إيران" نهاية الشهر الماضي ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان مقتضب: "منذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، تم اعتراض وتدمير 105 صواريخ و 176 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة".

ولم يشر البيان إلى ما تسببت به هذه الهجمات وعمليات اعتراضها من إصابات أو خسائر مادية.