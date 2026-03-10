البيت الأبيض: الحرب ستنتهي عندما يقرر ترامب أن إيران لم تعد تشكل تهديدا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال حول مدة الحرب في إيران، إن الجدول الزمني الأولي كان يتراوح بين 4 و6 أسابيع لتدمير صواريخ إيران وبحريتها، والقضاء على قدراتها النووية، والقضاء على وكلائها.

وأضافت أن العملية تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها، مرددة تصريحات ترامب يوم الاثنين، لكن الحرب لن تنتهي إلا باستسلام إيران "الكامل وغير المشروط، سواء أعلنت ذلك أم لا".

وأردفت ليفيت أن ترامب هو من سيحدد متى لم تعد إيران تشكل تهديداً مباشراً، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.