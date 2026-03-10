قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية استهدفت البلاد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الثلاثاء، تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن الهجمات الإيرانية على قطر "تُشعرهم بخيانة كبيرة"، واعتبر أن الهجمات على دول الخليج "خطأ فادح".

وحذر، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، من أن التصعيد يُهدد بزعزعة استقرار المنطقة ويُحدث تداعيات خطِرة على الاقتصاد العالمي.

وفي معرض حديثه رفض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "المبررات والذرائع التي تُستخدم لتبرير هذه الهجمات" الإيرانية، وأوضح أن الدوحة "أوضحت بشكل جلي أنها لن تخوض أي حروب ضد جيرانها"، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة".

وأشار إلى أن قطر دخلت "مرحلة عصيبة" في ظل الهجمات الإيرانية، لكنه أشاد في المقابل بكفاءة القوات الدفاعية والأمنية في قطر.



