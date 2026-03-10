لبنان يعلن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي: 570 شهيدا و759 ألف نازح

أعلن لبنان، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا توسيع العدوان الإسرائيلي إلى 570 شهيدا و1444 جريحا، فيما بلغ عدد النازحين 759 ألفا و300 شخص، من بينهم 122 ألفاً و600 مسجلين في مراكز الإيواء.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة في تقريرها اليومي، إن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 570 و1444 جريحا (منذ توسيع إسرائيل عدوانها على البلاد منذ 2 مارس الجاري) من بينهم 84 شهيدا و131 جريحا سقطوا خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "العدد الإجمالي للنازحين بلغ 759 ألفا و300 شخص، من بينهم 122 ألفا و600 مسجلين في مراكز الإيواء".

وفي 2 مارس، بدأ "حزب الله" حليف إيران مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما بدأت في 3 مارس توغلا بريا محدودا بالجنوب وذلك عقب بدء عدوان مشترك مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي.