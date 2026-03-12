هافيرتز: أرسنال لم يكن في أفضل حالاته أمام ليفركوزن لكننا سنحسم التأهل

اعترف كاي هافيرتز، لاعب أرسنال الإنجليزي، بأن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه أمام باير ليفركوزن الألماني، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكنه توقع أن ينهي فريقه المهمة بشكل جيد الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال الذي فاز بجميع مبارياته الثماني ليتصدر ترتيب مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، خسر سجله المثالي بعد التعادل 1/1 على أرض الفريق الألماني في ذهاب دور الستة عشر.

واحتاج متصدر الدوري الإنجليزي إلى هدف من ضربة جزاء سجلها هافيرتز ليتجنب هزيمته الرابعة في جميع البطولات هذا الموسم.

ورغم ذلك يظل الفريق الإنجليزي هو المرشح الأوفر حظا للوصول إلى دور الثمانية، حينما تقام مباراة الإياب في ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنجليزية لندن الثلاثاء المقبل، وذلك للحفاظ على أماله في تحقيق الرباعية هذا الموسم.

وقال هافيرتز : "لا ليس الأمر مفاجئا بالنسبة لي كنا نعرف أنه فريق كبير، لقد تحدثنا كثيرا عن ذلك".

وأضاف: "كنا نعلم أن المواجهة على أرض ليفركوزن ستكون صعبة، وأنا أعلم ذلك بشكل شخصي أنه من الصعب اللعب في ملعب "باي أرينا" خاصة في دوري أبطال أوروبا، كنا نتوقع ذلك".

وتابع لاعب أرسنال: "لا أعتقد أننا قدمنا أفضل مباراة لنا، لكننا نذهب إلى مباراة الإياب على ملعبنا بنتيجة جيدة وسنرى ما سنفعله الأسبوع المقبل".