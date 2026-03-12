مباراة ليفربول تحدد مصير تودور مع توتنهام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبح مستقبل الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني لفريق توتنهام، على المحك في ظل الهزائم المتتالية منذ توليه تدريب الفريق.

وخسر توتنهام أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد ساعات فقط من هزيمة توتنهام المذلة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أعلن النادي اللندني أن المدرب الكرواتي، سيحضر المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة يوم الأحد ضد ليفربول على ملعب أنفيلد .

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن تودور سوف يقود مباراة توتنهام أمام ليفربول، على أمل تحقيق الفوز.

وأوضح التقرير، أنه في حالة عدم فوز توتنهام أمام ليفربول، فإنه سيتم إقالة تودور من تدريب الفريق.