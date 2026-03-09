حمزة عبد الكريم: فخور بأول هدف لي مع برشلونة

أبدى حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق برشلونة الرديف، سعادة كبيرة وفخر بخوض أول مباراة له مع فريق الشباب بالنادي الكتالوني وتسجيل أول هدف له.

وكتب حمزة عبد الكريم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «فخور بخوض مباراتي الأولى وتسجيل هدفي الأول مع هذا الفريق الرائع، ممتن لتلك اللحظة ومتعطش للمزيد، هيا بارسا».

وتعادل فريق برشلونة للشباب مع مستضيفه هويسكا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني للشباب.

وشهدت المباراة تسجيل حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى فريق برشلونة الرديف، أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني، خلال مشاركته الأولى مع فريق الشباب تحت 19 عامًا.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني وهدف التقدم لفريقه خلال مواجهة هويسكا في الدوري الإسباني للشباب، خلال الشوط الثاني بعد ارتقاء مميز وضربة رأس رائعة، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وكان حمزة عبد الكريم ساهم في الهدف الأول لفريقه، والذي تعادل به الفريق في الدقيقة 32 من المباراة، كما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 أهدرها زميله في الفريق على طريق بانينكا.

وغادر حمزة عبد الكريم المباراة في الدقيقة 73 بعدما قدم أداءً مميزًا مع الفريق.

وبهذا التعادل رفع فريق برشلونة للشباب رصيده للنقطة 55 في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع هويسكا رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني عشر.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك «الفريق الرديف» خلال الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، ولكن تأخر الإجراءات منعت قيده مع الفريق ليشارك بعدها بشكل مؤقت مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، وظهر اليوم لأول مرة بقميص النادي.