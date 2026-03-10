الخطوط السعودية تمدد تعليق الرحلات إلى دول الخليج وموسكو وبيشاور

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق الرحلات من وإلى عمّان والكويت وأبوظبي والدوحة والبحرين حتى الخميس 12 مارس؛ لاستمرار الأحداث الراهنة.

وأوضحت الخطوط السعودية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائية مع متابعة مستمرة للوضع، كما يستمر تمديد تعليق الرحلات من وإلى موسكو وبيشاور حتى يوم الأحد 15 مارس.

وأكدت الخطوط السعودية، أنها تواصل تقييم إمكانية استئناف بعض الرحلات تدريجيًا، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي تحديثات إضافية فور الانتهاء من اتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة.

وشددت الشركة، على أن سلامة ضيوفها وطاقمها تبقى أولوية قصوى في جميع قراراتها التشغيلية، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات، واتخاذ ما يلزم بما يضمن سلامة الرحلات في ظل الأوضاع الحالية.

وأعلنت الخطوط السعودية، استئناف العمليات التشغيلية جزئياً من وإلى دبي بدءًا من السبت الماضي، وفق جدول محدود مع زيادة تدريجية في الرحلات حسب تطورات الوضع.

وأوضحت الشركة، أن قرار استئناف الرحلات يأتي في إطار متابعة مستمرة للأوضاع التشغيلية وسلامة الملاحة الجوية، مؤكدة أنها ستبدأ تشغيل عدد محدود من الرحلات بين دبي وعدد من الوجهات التابعة لشبكتها.

وأضافت الخطوط السعودية، أنها تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تطورات الأوضاع، مع العمل على إعادة العمليات التشغيلية بشكل كامل تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن السعودية تتعرض لإعتداءات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، احتفاظها بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات لردع العدوان الإيراني على أراضيها.