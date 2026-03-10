سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، من تداول دواء مزور من أصل " صهيوني" يشكل خطرا على الصحة.

ووجهت مديرية الصحة والسكان لولاية برج بوعريريج (شرقي الجزائر)، تعليمة مستعجلة إلى مديري المؤسسات الصحية والصيادلة، تحذرهم فيها من تداول دواء مزور من أصل صهيوني يحمل اسم "اسكودين" ويشكل خطرا على الصحة.

وجاء في التعليمة التي نشرتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، اليوم الثلاثاء، أن دواء اسكودين يشكل خطرا على الصحة العامة وقد يؤدي إلى الوفاة خلال خمسة أيام.

وأوضح ذات المصدر، أن الدواء المذكور يستخدم بشكل شائع كمسكن للصداع، دون أخذ آثاره الجانبية في الاعتبار.

كما كشف أن إدخال دواء "اسكودين" إلى الجزائر يتم عبر الأردن وسوريا، مشددة على ضرورة "الإبلاغ فورا عن أي وجود أو توافر لهذا المنتج".