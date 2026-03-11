بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية في دوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على أتالانتا بنتيجة 6-1، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق الألماني قدمًا في الدور ربع النهائي بعد عرض هجومي قوي.

وافتتح بايرن التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق جوسيب ستانيشيتش، قبل أن يضيف مايكل أوليز الهدف الثاني في الدقيقة 22. وبعد ثلاث دقائق فقط عزز سيرج جنابري النتيجة بالهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق البافاري تفوقه، حيث سجل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 52، ثم عاد مايكل أوليز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 64، قبل أن يختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 67.

وسجل هدف أتالانتا الوحيد في المباراة ماريو باشاليتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل لحسم المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.