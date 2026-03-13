الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالمنطقة الشرقية.

وأفادت عبر حسابها بمنصة «X» باعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية، قبل نحو ساعة من الآن.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها مجالها الجوي.

ونشرت عبر حسابها على منصة «إكس» ثلاثة بيانات متتابعة، تشير إلى اعتراض 28 مسيرة على دفعات، بواقع 12 مسيرة ثم 9 مسيرات و7 مسيرات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء الحرب على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من عدم قدرة أميركا على تجديد مخزونها من الذخائر، منوهة أن الاستنزاف السريع للمخزون يزيد الضغط على ترامب بشأن تكلفة الصراع.