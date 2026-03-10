ارتفعت أسعار الملابس والأحذية فى الأسواق المحلية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 13.8%، على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما زادت على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، مقارنة بشهر يناير السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع الإحصاء، أسباب ارتفاع قسم الملابس والاحذية بنسبة 13.8%، خلال فبراير الماضي على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 12.6%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 14.6%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 17.2%، مجموعة الأحذية بنسبة 9.8%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 13.3%.
ووفق للإحصاء، سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 0.8%، خلال فبراير الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعارها فى شهر يناير السابق له، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.2%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.6%.
وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير 2026، مقابل 10.1% خلال شهر يناير 2026، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري أيضا بنسبة 2.7% عن شهر يناير 2026.