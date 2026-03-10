سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت أسعار الملابس والأحذية فى الأسواق المحلية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 13.8%، على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما زادت على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، مقارنة بشهر يناير السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الإحصاء، أسباب ارتفاع قسم الملابس والاحذية بنسبة 13.8%، خلال فبراير الماضي على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 12.6%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 14.6%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 17.2%، مجموعة الأحذية بنسبة 9.8%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 13.3%.

ووفق للإحصاء، سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 0.8%، خلال فبراير الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعارها فى شهر يناير السابق له، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.2%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.6%.

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير 2026، مقابل 10.1% خلال شهر يناير 2026، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري أيضا بنسبة 2.7% عن شهر يناير 2026.