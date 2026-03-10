الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء مرحلة جديدة من الهجمات على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات على الأهداف الامريكية والإسرائيلية المعادية، وذلك في إطار الموجة 34 من عملية «الوعد الصادق 4».

وقال في بيان، إنه استهداف اليوم، مكان تجمع الجنود الأمريكيين في قاعدتي «الظفرة» و«الجفير»، بشكل فعال، بواسطة مجموعة من الطائرات والمسيرات.

وأشار إلى استهداف القواعد العسكرية الواقعة في شمال إسرائيل، خاصة قاعدة رامات ديفيد الجوية ومطار حيفا، ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي في بني براك شرق تل أبيب.

وشدد على أن «هجمات الأمريكيين والإسرائيليين غير القانونية وغير المشروعة على البنى التحتية، واستهداف المدنيين، لن يمرا دون رد».

وأضاف: «الأهداف الأمريكية والإسرائيلية التي بأيدينا عشرة أضعاف الأهداف التي بيد أعدائنا.. والأمن والاستقرار في المنطقة إما للجميع أو لن يكونا لأحد».

وفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الباب أمام الحراك الدبلوماسي في ظل الحرب مع إيران، مشيرا إلى إمكانية التحدث مع طهران، ولكن وفق «شروط».

وقال ترامب لمراسل «فوكس نيوز» إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران.

وذكر المراسل: «ترامب أخبرني بأنه يمكن أن يتحدث مع إيران، ولكن ذلك يعتمد على ماهية الشروط المقبولة، وفقط الشروط المقبولة. وأضاف: تعرف لم نعد مضطرين للتحدث بعد الآن، لكن عندما تفكر في الأمر، إنه ممكن».

واعتبر ترامب أن عملية «الغضب الملحمي» التي بدأت في 28 فبراير، وأسفرت عن مقتل علي خامنئي، «تجاوزت التوقعات بكثير من حيث النتائج في هذه المرحلة المبكرة».



وقال ترامب، متحدثا عن رد إيران على العمل العسكري الأمريكي: «من أكثر الأمور التي أدهشتني هو مهاجمتهم لدول لم تكن تهاجمهم».



وأضاف ترامب: «عندما هاجمناهم أولا، دمرنا 50 بالمئة من صواريخهم. ولو لم نفعل ذلك، لكانت المعركة أشدّ ضراوة».